馬來西亞「鋼琴女神」李元玲擁有姣好外貌及曼妙身材，加上高超琴藝被封為「鋼琴女神」，IG就有超過243萬粉絲追蹤，常透過社群平台和粉絲分享日常的她，昨（23）日曬出一系列角色扮演的辣照，立刻引起粉絲討論。

李元玲在instagram曬出一系列辣照，只見她綁著馬尾身穿黑色馬甲背心，露出傲人渾圓的北半球及一覽無遺的深邃事業線，讓粉絲們捨不得將視線移開，保養得宜的她，只見全身雪白肌膚吹彈可破，完全找不到半點瑕疵，加上對著鏡頭秀出傲人S曲線，火辣程度爆表，不到一天時間就吸引近11萬人按讚。

她更不忘甜問粉絲「萬聖節你要扮什麼」，對此紛紛回應：「我要扮妳的一生」、「想扮女神的男朋友」、「扮妳未來老公」、「扮演被妳打倒的正派，和打倒妳的正派，等著被我征服吧」、「美麗又酷的大反派」、「扮被妳打死的惡魔」，對於李元玲這身裝扮，有人揣測她這次萬聖節應該是要扮演《惡靈古堡》電玩女主角吉兒·范倫廷（Jill Valentine）。

李元玲高中畢業後就赴英國伯明罕音樂學院深造，在學院推薦下順利成為鋼琴大師李雲迪徒弟，日前分享從小到現在長大的四個不同階段，只見小時候留短髮看起來像小男生的她，長大後轉變為氣質出眾且擁有完美臉龐的美女，女大十八變的過程讓人驚呼不已。