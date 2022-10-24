人有無磨牙常都是枕邊人最清楚，但磨牙會使得牙齒出現磨損的情況，對冷熱酸甜敏感、影響咀嚼等問題。牙醫師教授民眾4招來判斷自己夜間有無磨牙的情形，例如由牙醫檢查咬合面、鄰面有無重度等，並提醒若真有磨牙情況，要調整牙齒的咬合關係，否則磨牙最後會導致牙齦萎縮、讓臉部和頸部疼痛，對健康危害頗大。
牙醫師歐凱捷在其臉書粉專分享4方法，可讓民眾判斷自己有無夜間磨牙的習慣，
1、請牙醫檢查發現咬合面、鄰面重度磨損。
2、了解有無牙周、牙槽骨、牙齦萎縮、移位等改變。
3、白天嚼肌是否疲勞、咬合無力。
4、早上起來覺得臉部和頸部疼痛。
歐凱捷並指出，長期磨牙對牙齒，會使牙齒出現磨損的情況，對冷熱酸甜敏感、影響咀嚼和咬合關係、牙齒周圍組織發生損傷、牙齒酸疼、鬆動等；此外，還可能引起下頜關節紊亂。
若真有夜間磨牙，他表示，牙醫會調整牙齒的咬合關係，通過調磨少量牙體組織，去除咬合干擾、建立咬合平衡關係以達到牙頷骨、咀嚼肌、顳下頜關節三者間的生理平衡。
對於有牙頜畸形的患者，他建議，進行矯正治療、糾正單側咀嚼或其他壞習慣；也有醫師使用咬合板治療，防止牙磨損效果明顯、進而保護牙齒，但咬合板並不能治療磨牙症。
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