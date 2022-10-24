東勢分局新社分駐所員警，在轄內光國股份有限公司針對200餘位越南外籍移工加強宣導電動自行車，11月1日起須掛牌才可上路。（警方提供）

東勢分局新社分駐所員警，在轄內光國股份有限公司針對200餘位越南外籍移工加強宣導電動自行車，11月1日起須掛牌才可上路。（警方提供）

因立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》，從今年11月起微型電動二輪車(電動自行車)需掛牌才能上路，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重不含電池在40公斤以下，或車重含電池在60公斤以下之二輪車輛，應經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。

警方指出，在新法正式實施前，東勢分局新社分駐所員警，在轄內光國股份有限公司針對200餘位越南外籍移工加強宣導電動自行車，11月1日起須掛牌才可上路，並遵守1要3不(要配戴安全帽及禮讓行人，不可超速、不可載人、不可酒駕)的規定。

新社所副所長郭文達以外語圖卡加強針對外籍移工宣導，告知只有合格掛牌的電動自行車才可以騎乘上路，未依規定領用牌照上路，將處以1200元以上3600元以下罰鍰，並移交保管；未經審驗的不合格車輛，不能領取牌照，騎乘不合格車輛上路，經查獲將直接沒入。

警方表示，審驗合格的電動自行車，如為讓車速加快，擅自改裝變速裝置，將罰1800至5400元，合格車改變一般裝置，如改煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備等，也會處最高1200元罰鍰。法令施行前已經購買的電動自行車，則是依照舊的法規，領有合格標章就能行駛道路，但仍需在2年之內到監理機關、將既有的審驗合格標章轉換成監理機關核發的號牌，2年後才能繼續行駛，不然將依新修正的處罰條例進行處分。

東勢警分局提醒民眾，年滿14歲即可騎乘電動自行車，無須駕照、需戴安全帽，11月1日起電動自行車需合格掛牌並投保強制責任險才能上路，騎乘沒有合格標章電動自行車將遭沒入，以維行車及用路人安全。