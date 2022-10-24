「金曲歌王」曹格與愛妻吳速玲結婚14年，育有一對子女，近來卻屢傳婚變，6月甚至爆出夫妻分居中，不久前，曹格還在受訪時承認「沒有把握跟我太太會一輩子」，讓歌迷都替他擔憂。豈料，近來曹格在社群放上一張新照，竟是和神祕女子的貼臉合照，引發有新歡的揣測，對此，曹格鬆口做出回應。

曹格近來帶一對兒女上山露營，先是曬出自拍照，只見嘴上鬍渣都沒刮乾淨，不過從臉上的笑容來看，顯然心情相當愉悅，而在下一秒曹格貼出的照片，他戴著墨鏡趴在一名年齡相仿的濃眉女子肩膀，臉部還極為貼近對方，露出超燦爛笑容，有歌迷看見後就說，看起來就像一對熱戀的情侶，引起網路一片熱議。

曹格曬出與神秘女子的合照，引發疑似有新歡的揣測。(圖/曹格 IG)

針對疑似有新歡的消息，曹格也緊急澄清：「她老公和小孩都和我們一起去露營」，強調並非外界所說的「新歡」。事實上，曹格的IG先前曾貼出與同行男性友人拍搞笑刷牙的影片，似乎透露出對方早已名花有主，雙方的關係非常單純，同時放上與兒子在營地的合照，可見他將手臂放到愛子的肩膀，散發出濃濃父愛，心思都還在自己的家庭上。

曹格近來與友人夫妻帶小孩上山露營。(圖/曹格 IG)

曹格今年3月在台北內湖酒後鬧事後，疑似讓關係本就緊張的夫妻，婚姻更加雪上加霜，後來曹格又突然在深夜爆走點名，愛妻吳速玲因錄製《女人我最大》結識的名主持人藍心湄：「可以不要帶我老婆出去認識男人嗎？」，逼得吳速玲當天親自登門道歉。後來吳速玲在社群感慨，以往受委屈會默默承受，如今想直面不如意帶來的痛苦，並期盼重新找回自在與快樂。

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