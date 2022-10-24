BRYCE HARPER IS A PHILADELPHIA PHILLIE pic.twitter.com/UjLTijwIqe — Philadelphia Phillies (@Phillies) October 23, 2022

費城人勇闖2022年世界大賽，哈波（Bryce Harper）實至名歸獲選「國聯冠軍戰MVP」，他勇猛的打擊表現幾乎讓人忘記他身上帶著傷。哈波開季時右手肘受傷（尺側副韌帶）讓他無法傳球（左打右投）只能擔任DH，今年6月哈波又被教士投手史奈爾（Blake Snell）砸傷左拇指，開刀之後哈波還以為球季要報銷了。

哈波過去在國民打過4次季後賽，全都在分區系列賽出局。今年他幫著費城人一路過關斬將，在外卡戰G2轟出陽春炮橫掃紅雀，分區系列賽他敲出兩轟，3勝1負淘汰了衛冕軍勇士。

除了外卡首戰只以四壞保送上壘，哈波今年每一場季後賽都有安打（打擊率0.419）。國聯G5關門戰，中繼投手多明格茲（Seranthony Dominguez）暴投送給教士超前分，哈波第8局開轟扮演逆轉的英雄，也把自己首度送進世界大賽。

水手今年「解旱」之後，大聯盟最久沒打季後賽的球隊是費城人（11年），結果一口氣拿下國聯冠軍。若對教士的G5未能拿下，最後兩戰都要在教士主場，不僅勝負難料，也會讓費城球迷相當遺憾，因此哈波的逆轉炮被費城人主播稱讚為「生涯最重要的一轟」。

費城人一壘手荷斯金斯（Rhys Hoskins）今年季後賽陷入低潮，前兩輪打擊率僅有0.154，但他在關鍵時刻都有表現，包括對勇士G3的3分炮、對教士G4的雙響炮、G5對達比修轟出的兩分炮，同樣是費城人國聯摘冠的一大功臣。