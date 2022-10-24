民進黨新北市長候選人林佳龍今(24)日早上與新北市12個戰區的戰區立委、在地議員及議員參選人，在各選區的重要路口進行聯合拜票造勢，林佳龍本人則現身在新北市三重區的台北橋新北端路口，向往來的市民揮手致意；林佳龍表示，聯合立委一起造勢是民進黨的優勢，區區有立委、人人是分身，採取聯合艦隊，以軍團的方式作戰，「這是侯友宜陣營所沒有的」。

林佳龍表示，選舉的衝刺已經進入倒數一個月，推出「新北大翻新，作伙站出來」，同步的12個立委選區，由立委做我的分身一起站在路口，能夠同步的跟所有市民朋友在第一線接觸。

他說，這個是我們民進黨的優勢，12個立委選區有9席是現任當地的立委，再加上不分區的立委，「區區有立委、人人是分身」，採取聯合艦隊，以軍團的方式作戰，透過這樣12個選區同步跟市民朋友拜票，也能帶動市議員在當地的選情。

林佳龍指出，他如果算是這次選舉的母雞，那也有36位市議員候選人是小雞，12個立委選區的立委可以說是公雞，所以母雞、公雞、小雞大家團結站出來，用遍地開花、聯合艦隊最後的衝刺，把票催出來、贏得最後的勝選。

林佳龍強調，這也是相對於侯友宜陣營沒有的，侯市長除了比較獨善其身外，也長期跟國民黨還有其他黨內的人切割，沒辦法在12個立委選區都去找當地立委。

另外關於昨日晚間在三重的造勢，現場不僅有萬餘名支持者不畏風雨現身力挺，副總統賴清德也第5度站台輔選，對此林佳龍表示，昨晚的萬人同鄉之夜很令人感動，因為有上萬名旅新北的同鄉，下著雨坐在會場超過3小時。

他說，新北是新故鄉，所以訴求新北這個城市要大翻新，而市民也要大翻身，用同鄉之夜呈現新北是台灣的新都，也是每一個人追求人生夢想、要翻身的地方，所以相當感人。

林佳龍指出，除了賴副總統本身是新北人，嘉義縣長翁章梁、彰化縣長候選人黃秀芳、雲林縣長候選人劉建國，都跟自己有特別的關係，「我父親來自雲林、媽媽是彰化人，我在嘉義又教書過」，還有包括台南屏東，以及宜蘭等地，都有特別過去在那邊服務或是建設，都能得到這些旅新北同鄉的支持。