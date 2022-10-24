知名YouTuber愛莉莎莎過去以分享韓國彩妝、服飾等流行資訊而聞名，在YouTube上擁有百萬粉絲訂閱，直爽發言及甜美外型，讓她在社群平台上的一舉一動都能引發粉絲熱議。昨（23）日，她在IG上曬出一張泳裝照，並配文表示「要轉行了」，引發網友大呼「不會吧。」

愛莉莎莎自從在韓國留學期間，拍攝多個分享韓國大小事的Vlog收穫不小人氣後，便專心當個全職YouTuber，陸續推出多個拍攝主題，諸如開箱文、各式主題約會等等，累積大量粉絲支持，她在YouTube上的收入更是引發好奇。

然而，網紅的一舉一動也會被人放大檢視。日前，艾莉莎莎在影片中提到自己「喝橄欖油加葡萄柚汁」可排出「膽結石」的說法，遭到醫師兼網紅的蒼藍鴿抨擊表示不要誤導觀眾產生錯誤的醫學知識。而後，更是掀起兩方粉絲論戰，也引出不少醫界人士說明肝膽排石法的錯誤。最終結果以愛莉莎莎自行下架影片，並錄一支影片道歉才結束這場風波。

昨（23）日，艾莉莎莎在IG上曬出泳裝照，只見她坐在泳池邊，面向遠方，頭上還插有一朵雞蛋花裝飾，大方露出雪白美腿。並配文坦言「兩年前，有個算命師算說，我會走文昌運，開始當老師，沒想到我今年真的和線上課程平台簽約，要準備當線上課程老師了。」並表示「今天收集到2000多份問卷，大家的問題我會好好整理消化，做出史上最屌，最有用的自媒體課給你們的。」貼文一出，讓網友們非常驚訝，紛紛留言表示「未來真的很難說 莎莎加油，超期待的」、「期待認真的你」、「莎莎妳是超級有內容的人 真的很適合開班授課。」