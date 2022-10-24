不少情侶分手後仍期待破鏡重圓，但也有人不吃回頭草，就算復合也不會有圓滿的結果，《科技紫薇網》運勢專欄指出，金牛座、雙子座、天蠍座即使復合，關係中的裂痕也修補不了，很難回到從前。

▍金牛座

金牛座是很會記仇的星座，嘴上不明說，但心結一直都在，另一半以為這些事情都過去了，但金牛座會一直記得，分手以後，金牛座更會在這段期間回顧過去種種的不開心和委屈，對小事尚且如此，如果還發生出軌等重大裂痕，金牛座絕對不可能完全放下芥蒂，一旦復合，金牛座雖然會刻意迴避一些可能引發爭吵的事情，表面上似乎變得更成熟，但也會讓另一半覺得更遙遠。

▍雙子座

分手後再復合的心路歷程，對雙子座來說彷彿在坐雲霄飛車，從大起大落的情緒裡走出來後，雙子座會發現，原來重新在一起，也還是會因為同樣的原因吵架，即使彼此都學會了讓步，但在一起也沒有特別開心的感覺；抱持著懷疑、猶豫的雙子座，跟相同的人再度開啟一段同樣的戀愛模式，即使復合也感受不到任何新鮮感，這絕對不是喜歡新鮮感的雙子座會喜歡的關係。

▍天蠍座

最有可能為了報復而復合的天蠍座， 對他們來說，用體面的姿態離開，是非常重要的，離開時如果是帶著不甘甚至屈辱的記憶，天蠍座的自尊心會受到很大的傷害，而且越想越生氣，如果不把心裡的怨氣發洩出來，就無法真正跟這段感情說再見，當然不是所有天蠍都能做到這麼狠心，也不是所有天蠍的復合都會帶著報復的企圖，然而復合後的蠍子確實很難再用平常心與對方相處，會始終介意之前的裂痕，甚至因此變得陰陽怪氣，即使心裡有愛，也會慢慢消失殆盡。