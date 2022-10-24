英國知名主持人詹姆斯柯登（James Corden），以電視節目《車內卡拉OK》紅遍大街小巷，過去曾專訪過席琳狄翁（Celine Dion）、BTS、愛黛兒（Adele ）等多位大咖明星，在好萊塢中相當活躍。不過，在演藝圈中看似好人緣的他，卻遭一名紐約知名餐廳老闆爆料「是25年來遇過態度最差的奧客」，並將他放進顧客黑名單中。

紐約知名Balthazar老闆基思麥克納利（Keith McNally）日前在IG爆料，今年6月詹姆斯柯登到店裡用餐，發現他的碗裡有一根頭髮，便要求餐廳經理出面處理。餐廳經理當下就向詹姆斯柯登道歉，並馬上更換了一碗新的，但詹姆斯柯登得卻得理不饒人，不斷嚷嚷著店家必須負擔他當晚飲用的酒水，否則他將會在網路上留下負評，令店家相當難堪，但這也徹底踩到麥克納利的底線，憤怒指控詹姆斯柯登是他開業25年以來，態度最差、最會辱罵服務生的客人，而且這種事情還不只發生一次。

麥克納利再爆料，今年10月詹姆斯柯登也曾帶著老婆茱莉亞嘉莉（Julia Carey）前往店裡享用早午餐，他的妻子點了一份歐姆蛋，而在服務生上菜沒多久後，詹姆斯柯登便不悅的向服務生表示「蛋中混入了蛋白」要求他們重做一份；後來又因廚房將他們的配菜沙拉誤放成薯塊，詹姆斯柯登便氣得大罵服務生「你怎麼連這點事都做不好！難道要我自己進廚房煎蛋嗎？」另外，詹姆斯柯登對待經理及服務員的態度也有非常大落差，對經理講話時語氣相當和緩，但對服務生就相當頤指氣使，讓麥克納利氣到將詹姆斯柯登列入黑名單中，拒絕他再度上門，而詹姆斯柯登得知消息後便趕緊向麥克納利道歉求得原諒，但麥克納利仍氣憤難平。

而除了麥克納利的爆料外，喜劇演員貝琪哈伯斯伯格（Becky Habersberger）也在TikTok加碼爆料，他曾看過螢幕前是好好先生的詹姆斯柯登，曾在一間洛杉磯餐廳的非營業時間上門，遭到服務生拒絕，他在惱怒下竟對著服務生大吼「少說這些屁話！」相當不尊重，而且他也認為詹姆斯柯登並非真心想道歉，因為他道歉的對象應該是受辱的服務生，而非餐廳老闆。