大腸直腸癌連續14年蟬聯國內癌症發生率第一名，營養師李婉萍指出，若長期腹痛不適、常常想大便卻又覺得沒排乾淨、大便變得細小等5狀況，並伴隨貧血、疲勞及體重莫名減輕，就可能是大腸癌初期身體發出的警訊，不可忽視。

李婉萍日前在臉書表示，大腸癌患者每年都在快速增加，甚至有年輕化的趨勢，連續14年位居台灣十大癌症之首，但大腸癌若能及早發現，趕快就醫治療，相較其他癌症存活率高，因此特別提醒，若大便出現以下5種症狀，可能就要懷疑是大腸癌初期：

●便中有血或黏液：很多人會以為是痔瘡而忽略。

●排便習慣改變：反覆出現便秘或腹瀉。

●大便型狀改變：大便變得細小。

●長期腹部不適：包括痙攣、脹氣或肚子痛。

●常有便意感，但排便時總覺得還有糞便沒大乾淨。

李婉萍表示，預防大腸癌建議多運動，維持理想體重，因為久坐、肥胖會增加大腸癌風險，多吃高纖全穀類食物、蔬菜水果及保持好心情；避免菸、酒、紅肉、加工肉類等有致癌因子的食物。

衛福部國民健康署也提醒，大腸直腸癌早期常無症狀，等民眾發覺有異時已為時已晚，最可靠的方法就是定期接受大腸癌篩檢，50至74歲民眾可每2年做一次免費糞便潛血檢查，早期發現可有效降低2成死亡率。