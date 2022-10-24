國防部上午在立法院國防委員會進行「國軍軍事投資建案執行概況」專案報告，報告指出，近期受全球供應鏈重組及俄烏戰爭各國支援軍備等影響，致美軍備廠商產能失衡，為加速對全球軍購交運，原任美安合局負責各國軍購案之副局長羅尤（Jedidiah Royal）先生，甫升任國防部印太安全首席副助理部長，協助管制相關軍購案項調節；報告指出，目前我對美軍購案，均由美專案辦公室依發價書執行；並強調「於發價書最終年度前交運軍購國」。

以下是國防部書面報告全文：

國軍軍事投資建案包含武器裝備籌獲及設施工程執行，為確保籌獲之武器裝備與興建之設施，符合聯合戰力規劃要項「打」的需求，除完備建案程序，並藉由專案管理，秉「零基預算」管制原則，逐年檢討編列預算，適切分配資源、管控風險，期使各項建案如期如質達成，現就本部軍事投資建案執行概況及專案管理精進作為，說明如後。

貳、軍事投資建案執行概況

國軍112年度執行軍事投資建案共計236案（含機密預算34案），匡列1027億元，其中持續案178案（含機密預算33案）匡列983億元，另新增案58案（含機密預算1案）匡列44億元。依籌獲方式概分為「對美軍購、國內採購、土地活化」等3類，謹就「對美軍購」及「國內採購」執行概況分述如下：

112年度對美軍購有26持續案，1新增案；國內採購有151持續案，57新增案。

一、對美軍購：

受限國際現況，我國軍備外購以對美為主，依美安全援助管理手冊，美政府於外國軍事採購案（Foreign Military Sales FMS）簽署發價書後，成立專案辦公室擔任國防廠商與軍購國之中間橋樑，管控廠商產製武器裝備及驗收測試等事宜，於發價書最終年度前交運軍購國。目前我對美軍購案，均由美專案辦公室依發價書執行。

近期受全球供應鏈重組及俄烏戰爭各國支援軍備等影響，致美軍備廠商產能失衡，為加速對全球軍購交運，原任美安合局負責各國軍購案之副局長羅尤（Jedidiah Royal）先生，甫升任國防部印太安全首席副助理部長，協助管制相關軍購案項調節。此外，美國會於「2023財政年度國防授權法案」、「臺灣政策法」內容，均納入「加速對臺軍售」相關條文，國務院政軍局亦一再表達致力如期交付我軍購品項之明確立場，顯示美行政部門及國會對此議題之關切與共識。

本部透過駐美軍事代表團及美國在台協會（AIT），持續與美國防部及專案辦公室保持密切協調，俾如期如質獲得所需武器裝備，以確維我軍購權益；例如近期屢遭媒體質疑進度延宕之軍購案，其中「F-16A／B型戰機性能提升」案，雖因AGM-154C飛彈單一品項造成延後3年，但全案戰機性能提升及其他附屬品項，仍依原規劃期程於112年全數交運；「人攜式刺針飛彈」亦已於111年9月由美專案辦公室與廠商完成簽約，並規劃依發價書期程於114年全數、甚至提前交運，並無外傳軍購進度延宕之情形。

二、國內採購：

本部納管全軍國內採購計208案，其中科學研究21案、裝備採購90案、委託產製68案、工程營產29案，進度落後計43案；落後成因綜合研析，說明如後。

（一）國內裝備及工程採購常因廠商疑義延遲招標，或無商投標、流標，造成久標未決；另委託產製因關鍵料件籌補不易，延宕裝備獲得期程。

（二）工程發包後，受新冠肺炎疫情及俄烏戰爭影響，造成國外原物料延遲交貨，國內營建物價上漲、缺工、缺料，致工進落後。

參、專案管理精進作為

軍事投資均為多年期之計畫，係以計畫期程內執行完畢為目標，惟工項及預算係以「會計年度」為單位，逐案分年管制，以即時發掘窒礙，降低執行風險，現謹就本部專案管理精進作為說明如下：

一、計畫階段：

軍事投資建案均經嚴整之作需、系分、期程工項、整規書等4階段建案程序；面對陡升、嚴峻的敵情威脅，為因應日益沉重之戰備壓力，軍事投資建案於期程工項均以較嚴苛條件設定，以快速提升戰力，惟實際執行恐不如原計畫順利而遭致質疑，故本部後續於計畫文件期程工項審查，將就類案執行經驗、潛在商源及能力、招商風險等審慎評估，並預留彈性裕度，避免再遭誤解。

二、 執行階段：

軍事投資建案具有「期程長、變數多」之特性，為落實專案管理及風險管控，本部明確規範各軍種及軍備局須分別納編相關處室或聯參，定期召開「專案產品整合團隊」、「專案監審作業整合團隊」管制會議及工程檢討會等，並確實執行履約督導，即時發掘問題，適切協處，消弭執行窒礙。然其中之國防先進技術研發投資，過程極易遭遇瓶頸，無法如預期達到技術備便水準，此為科研風險常態；其他如遭遇地方陳抗及競爭廠商相互檢控等，均為事前無法預期之延遲態樣，本部雖極力排除，仍難以事前防杜，尚祈委員先進理解。

有關科研部分，本部已運用產學研合作，引進國外關鍵技術，提升技術水準，縮短研發期程，並與需求軍種訂定合理鑑測計畫，順利通過研發、初期作戰、產品接收等各項測試驗證；另為因應營建工程缺工、缺料情形，除要求廠商提送趕工計畫，依督導節點落實管制外，並完成施工材料、機具提前進場預置；此外，邀請行政院工程會列席本部工程檢討會指導協處，並藉施工查核及督導時機，主動協助各單位發掘窒礙與解決問題，加速工程推動。

肆、結語

軍事投資自建案、配賦預算、分年執行至結案，過程冗長，本部以預算年度方式分年管制，期使有限資源發揮最大投資效益，執行過程中即使分年進度落後，亦於後續階段透過專案管理各項積極手段，戮力追趕進度，故分年進度為風險指標，最終年度如期如質籌獲所望裝備，方為實質目標；懇請大院委員不吝指導，相信在各位委員協助及指導下，各項國防事務必能順遂推動。