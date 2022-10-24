距離九合一選舉投票日期還有32天，不少候選人積極最後衝刺。媒體人韋安今(24日)在臉書談到台北市、桃園市、新竹市選情狀況，認為目前台北市是國民黨候選人蔣萬安「漸穩」。

韋安在臉書指出，透過他直覺觀察和各類馬路消息，認為新竹市長部分綠白可能反轉，由藍營得利；桃園市選情則是「還在PK之中」；至於，「三腳督」局面的台北市長一戰，他認為蔣萬安「漸穩」。

對此有網友留言指出，「中央和立法委員選舉才是重點，地方首長贏了也沒用」、「苗栗可能會變天喔」、「藍還不可以鬆懈」、「台中也挺穩的」。

另外，韋安在另一篇貼文也談到，大家目前熟悉的藍軍有戰力、表現亮眼的中青代民代，包含游淑慧、徐巧芯、羅智強、鍾沛君、張斯綱、葉元之等，都是2018年當選，也幸好有這樣的2018班，讓風雨飄搖中的國民黨能香火猶存。他認為，這些人在2022中還能有底氣，為藍營撐住陣腳，從台北、桃園拉開本次選戰序幕，否則如果去掉這幾個人，現在國民黨的選情恐怕不會這麼樂觀。