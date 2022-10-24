1名女網友日前加油時，店員加滿油後不慎把油灑出來，導致機車與地面被潑到汽油，而該店員直接把車移到一旁洗車區，幫她用泡沫、清水洗車，讓她很感動；不少網友則分享相反經驗，有人被油潑到晚餐、褲管、車身等，店員都不理不睬，因此許多人紛紛留言稱原PO遇到的店員「了不起，負責」。

該名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她日前在加油站加油時，因為是選擇加滿，加油站員工不慎「加過頭」，導致油漏出來，滴的車身與地板全是油，沒想到這時該員工直接幫忙把車移到一旁的洗車區，將整輛機車用泡沫、清水洗乾淨，讓她大為感動。

女網友日前加油時，店員加滿油後不慎把油灑出來，導致機車與地面被潑到汽油，而該店員直接把車移到一旁洗車區，幫她用泡沫、清水洗車，讓她很感動。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該女網友說以前若發生類似事件，通常都是她默默把車牽到一旁洗車，但這名加油站員工卻主動幫忙洗，她說平時就很喜歡到這間加油站加油、洗出，還說該加油站還會提供身心障礙者工作機會，大讚「真的很棒！」

其他網友留言「了不起，負責」、「負責任！有很多加油的朋友很客氣，可是也有裝作沒看到的」、「加油站的工作其實很辛苦，機械油槍何時會故障也無法確定」，也有不少人分享負面經驗，「上次加油油噴出來，噴到我的晚餐，店員完全沒表示」、「之前遇到油噴到四處，還噴到我褲子上，連一句抱歉都不會講的」、「之前去加油店員油加到漏出來在地上，還噴到我車子，什麼都沒說只幫我把車子稍微擦乾淨」。