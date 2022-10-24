新北市長候選人林佳龍今舉行《看見，林佳龍》個人寫真書暨《承擔》新書發表會，新北市長侯友宜選辦發言人吳亮賢表示，祝賀林佳龍新書出版，但也希望林佳龍別只喊著要承擔，卻忘了過去在台中市、交通部對人民的承諾，「出包就落跑，這才是『真。看見林佳龍』」。

吳亮賢指出，林佳龍過去擔任台中市長，「大撒幣」推出300萬張免費花博卡，卻沒有妥善規畫，事後被議員批評是造成花博虧損達12億元的主因，沒想到林佳龍近期被問到此事，竟說「應由接任的盧秀燕面對」；另林佳龍在交通部長任內接續強推的UMAJI App，總計耗資1.5億元，又被監察院指出「已損及政府施政形象」、「顯有怠失」，林佳龍又推稱該計畫是「誤信專家」。

吳亮賢表示，林佳龍當年競選台中市長連任，被市民以20多萬票差距死當，他還豪氣喊出「打死不離開台中」，結果轉頭就北上接交通部長，公然毀棄承諾；今年選舉，眾多台中綠營人士希望民調最高的林佳龍再戰台中，林佳龍也推給蔡其昌，並不斷對外放話要選台北市，甚至說出24次不選新北，最後才又「急轉彎」改選新北。從林佳龍一堆卸責、甩鍋、逃避的言行，不禁讓人質疑，「你的承擔在哪裡？」

吳亮賢說，林佳龍改選新北市，當然不是不行，但問題是至今沒讓市民看到「真心」，只有心裡想著台北而不斷口誤的「分心」，以及不斷喊錯新北地名的「心虛」，面對如此候選人，也難怪蔡總統已經來新北市輔選10次，副總統賴清德也不遑多讓，眾多綠營小雞更是急著跳腳，關鍵原因就在於「林佳龍讓人不放心」。

吳亮賢呼籲，正如同媒體解讀，林佳龍別再當「全台灣最大隻的小雞」，與其有時間出書、拍寫真，不如把時間拿來好好勤走基層，「否則你的承擔，只是成為他人的負擔」，這才是真正的「看見林佳龍」。