擁有240萬訂閱數的知名YouTuber Joeman(九妹)，在個人YouTube頻道中開箱名人豪宅，引發話題，近日在他《Joe是要看房日本篇》的節目中，開箱藝人吳淡如位於東京的豪宅。

影片中Joeman提到，因為疫情的關係吳淡如已經兩年未到這間房子了，更透露其實他原本只是想與吳淡如請教日本房產的問題，不過當時靈機一動問：「欸淡如姐那可以去拍你家嗎？」而吳淡如非常爽快的答應了，更直接將鑰匙給Joeman，讓他受寵若驚。

吳淡如的家位於東京交通稍微不方便，但有著「東京肚臍」之稱的杉並區，由於環境清幽也吸引許多日本文青居住於此，吳淡如在2013年以約日幣6000萬元，相當於台幣1800萬購入，一同與Joeman看房的日本房仲Kyu目測，這棟三層樓的「一戶宅」約60坪米，換算台灣坪數約為20坪左右，Kyu也提到，保守估計如今房價約為6900萬，雖然看似漲價，但由於近期日幣下跌，以0.22的匯率計算反倒有賠一些錢。

Joeman開箱吳淡如東京一戶宅外觀。(圖/截圖自Joeman YouTube )

走進屋內可以發現，屋況還是維持在兩年前吳淡如居住過的樣子，Joeman一路從玄關開箱到最底的浴室，其中有一間儲物室，而裡面珍藏了許多威士忌及村上隆的版畫作品，走到二樓發現為挑高的樓中樓，且採光非常好，每間房甚至上樓的樓梯旁皆有多面窗。

吳淡如豪宅內部採光相當好。(圖/截圖自Joeman YouTube )

最後，Joeman開始幫忙打掃吳淡如的家，而這部片一上傳，底下網友紛紛留言討論「第一次看到採光這麼足的房子」、「採光真的無敵好」、「心目中理想的家，不會太奢華，整個給人溫暖放鬆的感覺」。