高端疫苗爭議不斷，資深媒體人黃光芹近日揭露，高端原本是在今年中才完成二期臨床試驗，因衛福部食藥署去年5月介入才趕鴨子上架。衛福部長薛瑞元今表示「那是一個誤會」，臨床試驗交了期中報告，就可以申請緊急使用授權（EUA），而高端二期試驗最近才結案。

黃光芹臉書發文指出，從高端官網可見，二期臨床試驗完成時間訂在2022年下半年，如今作業整整往前提了快1年，其中必有蹊蹺，高端總經理陳燦堅也坦承，2020年底開始二期臨床試驗，因食藥署突然下一道指引，要求他們依規範做，才打亂原定時程。

對於黃光芹稱食藥署從中介入，薛瑞元今天赴立法院社福衛環委員會前受訪表示「那是一個誤會，臨床試驗交了期中報告就可以讓大家來申請EUA，不一定要臨床試驗通通結案。

薛瑞元表示，高端的二期臨床試驗最近才結案，結案報告剛剛出來。媒體追問是否會公布二期試驗報告，他回應，臨床試驗報告不一定會公布，依法不一定要公布。

民進黨立委賴惠員也針對此事質詢，薛瑞元回應「沒有提早1年的問題」，一個是EUA通過的時候需要二期期中報告，高端公司已經符合了，另一個是臨床試驗的結案報告，他們報告已經交出來了。