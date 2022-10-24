前新竹市長林智堅因連續的論文抄襲退出此次九合一大選，但日前復出後頻頻露面，幫民進黨新竹市長候選人沈慧虹輔選，甚至還喊出疼惜林智堅、票投沈慧虹的口號，讓國民黨台北市議員王鴻薇氣炸，怒轟「你這種人有甚麼好疼惜！」

王鴻薇昨（23）日在臉書表示，在中華民國學術史上，林智堅可以說是畸形種，恐怕很難找到另一個人抄論文抄到被不同學校撤銷學位，甚至涉嫌侵占國家財產權，「品行之低劣、行為之惡劣，可以說是高等教育界的最大醜聞。」

「林智堅，我看你還是不要在自己傷口上灑鹽了」。王鴻薇指出，林智堅面對論文抄襲案的難堪，本企圖靠12億的新竹棒球場逆轉局勢，盛大啟用還邀請總統蔡英文，結果球場蓋得七零八落還導致球員受傷，引起天怒人怨，近日還敢頻頻露面，要大家疼惜林智堅的話就支持沈慧虹。

王鴻薇說，面對抄襲案，事實上民進黨就是沒認錯，他們只是沉默等風頭過去，隨時隨地準備好要復辟，而林智堅當初「落跑」去選桃園市長，到現在搞不好都還是桃園市民，「一個拋棄家鄉、品格低劣、施政無能的人，要人疼惜，誰疼惜這種人，恐怕跟他也就一丘之貉」。