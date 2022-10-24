英國前首相強生(Boris Johnson)周日晚間發出聲明，宣布退出角逐首相職位，表示儘管他有足夠的支持，能夠參加最後投票和競選下任首相，但是英國和保守黨需要團結。

已宣布參選的前財政部長蘇納克(Rishi Sunak)因此看起來非常有可能成為下任首相。

強生表示，他已經獲得102名議員的支持，本來可以回到唐寧街，但是他未能說服蘇納克和另一位競爭者摩丹特(Penny Mordaunt)在國家利一方面團結起來。

然而截至周日為止，強生獲得了略低於60名保守黨議員的公開支援，遠遠低於蘇納克獲得的近150名議員支持。

強生的宣告，似乎為蘇納克的接任大位鋪平道路，最快將在下周一接替特拉斯(Liz Truss)，就職首相。

根據規定，如果只有一名候選人獲得100名保守黨議員的支援，他將於周一被任命為首相。

而現任財政部長杭特(Jeremy Hunt)最新表態，支持蘇納克擔任首相。杭特此前推翻了特拉斯的減稅計劃。

蘇納克表示，他希望強生繼續為「國內外的」公共活動做出貢獻。

一位不願透露姓名的蘇納克支持者表示鬆一口氣，因為如果強生獲勝，保守黨就會四分五裂。

而如果蘇納克當選，他將成為英國首位的印度度裔首相。他的家族在60年代移民到英國。蘇納克從牛津大學畢業後，前往史丹福大學，並在那遇到他印度裔的妻子。