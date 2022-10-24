美國近期加重對大陸晶片業的制裁，受影響的領域以超級電腦、人工智慧及軍事的先進晶片為主，儘管先前傳出台積電替上海壁仞智能科技代工的晶片不受影響，但隔天外媒卻披露，台積電已暫停代工壁仞的先進晶片，確保能完全遵守美國的最新禁令。

綜合外媒報導，壁仞成立於2019年，是大陸晶片業中最被看好的設計廠商之一，旗下AI晶片被認為能夠與輝達相抗衡，壁仞甚至在今年夏天表示，其設計的晶片效能已經超過輝達的A100晶片，輝達A100晶片在美國禁令下，已經停止出貨至大陸。

消息人士指出，台積電無法確定壁仞的產品是否符合最新規定，因此先暫停替他們生產先進晶片，此前才傳出，壁仞認為台積電代工的產品符合規定，並不會受到禁令干擾，如今遭到推翻。

報導提到，壁仞由台積電代工的晶片是使用7奈米技術，若成功量產被看好能提高大陸晶片自給自足的機率，台積電與壁仞官方尚未就此事發表看法。台積電先前獲得美國一年豁免權，暫時不受禁令影響，可以為南京廠購買所需要的設備。

美國商務部則強調，不會對個別公司的行動發表看法，但希望所有廠商都能夠遵守規定，過程中也一直持續與受影響的廠商溝通，讓他們能夠清楚規範。