23歲日本女星橋本環奈，擁有一張天使般的可愛臉蛋，被媒體封為「千年一遇美少女」，近幾年她出演許多電影與電視劇，日前才公布接下年底NHK紅白歌唱大賽主持棒，演藝事業如日中天。今（24）日橋本環奈爆出熱戀消息，被拍到低調變裝，進出演員中川大志的家。

根據日本《女性自身》報導， 橋本環奈在10月中的晚間7點左右，進到中川大志住家大樓，30分鐘後帶著愛犬出現，搭計程車返家。之後的幾天更被發現，早上10點左右從中川大志家走出，並由經紀公司的車子接走，1個小時後中川大志也從大樓走出，赴工作現場。

雖然橋本環奈因為愛喝酒曾與酒友傳出緋聞，其後就沒有下文，但這次緋聞卻是出道以來，首次被拍攝到進入中川大志的家，因此格外引人注目，但雙方經紀公司都未對此回應。

橋本環奈原本為福岡當地偶像，到東京闖星路曾和經紀人同住3年之久，之後成功轉型演員人氣飆漲，廣告代言不斷，據了解，橋本環奈工作滿檔，更即將要投入紅白歌唱大賽主持工作，她曾在電視節目中透露，每日平均睡眠時間大概只有4小時。

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