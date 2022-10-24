好市多油價較其他加油站便宜，受不少會員青睞，一名女網友表示，周六到好市多加油，看到前方至少有10台車在排隊，她將其拍下上傳到網路，意外讓網友想起過去高速公路收費站的景象，紛紛搞笑地說「原來收費站還在啊」。

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上傳一張照片指出，周六她到好市多中壢店加油，發現6個加油島至少有10台車在排隊等加油，超長的車潮令她震驚地說，「假日超多人加油」。本以為會等很久，但她只等了10分鐘就加到油。

照片引發上千名網友留言，「這些人排隊的時間都不是金錢就是了？」、「假日千萬別去加油，時間都浪費在等」、「正常、我每次都這樣排」、「我現在终於知道台北為啥開不了好市多加油站了」、「建議平日去，加油的人會比較少」、「我也都是買完東西順便加油，通常人最多的時候是漲價前一天，但其實很快就能加到油」。

照片也勾起不少人回憶，聯想過去高速公路收費站的景象，「不仔細看以為是收費站耶」、「原來高速公路收費站還在」、「這是泰山收費站吧！」、「這是收費站啊」、「我看成以前國道收費站」、「還以為是高速公路的收費站」、「也太像以前的高速公路收費站」、「我以為是以前過年的國道收費站」。