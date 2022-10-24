中共二十大日前閉幕，民進黨台北市長候選人陳時中向對手喊話，面對嚴肅的抗中保台議題要講清楚，有「藍營女戰神」之稱的國民黨台北市議員游淑慧認為，陳的說法代表他現在只能靠這招鞏固基本盤、求選情不崩盤就好，她提醒對方別再如此，因為「只會被大家笑」。

陳時中昨（23）日赴龍泉市場拜票接受媒體聯訪時表示，中共態度愈來愈強硬，他本人有抗中保台的DNA，呼籲其他市長候選人者對此事不容模糊以對，要講清楚。

對於陳時中又再打出「抗中保台」牌，游淑慧昨在政論節目《TVBS戰情室》指出，民進黨通常是在選情告急時才會打出這張牌，這代表陳知道他過去所打出的人設、市政牌沒有用了，只求能靠「抗中保台」來鞏固深綠基本盤，也不敢再有能獲得40到50%得票率的想法，「他現在只要（選情）不崩盤就好」。

而對於陳時中說自己有抗中保台的DNA，游淑慧直言滿好笑的，她狠酸，抗中保台絕不是嘴上說說而已，「要不然你（陳時中）的DNA驗一下，看它怎麼呈現『抗中保台』」。

另外，游淑慧提到，國民黨台北市長候選人蔣萬安的曾祖父、前總統蔣中正打過國共內戰，祖父、前總統蔣經國也經歷過823砲戰，蔣家三代中兩代有「抗中保台」的DNA，「那你（陳時中）自己呢？68歲了做過什麼抗中保台的事？」因此她認為陳最好不要再打此議題，再繼續只會淪為笑柄。