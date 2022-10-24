余紀忠文教基金會25日將舉辦「再談數位時代發展、策略、挑戰」座談會，與專家學者共同務實面對產業挑戰，翻轉思維、長遠佈局，基金會指出，研討會熱烈報名中，本次邀請在數位領域產、官、學三界耕耘多年的專家學者，「再」談數位時代，從科技佈局到當代數位媒體與社會現象。

基金會表示，網路時代來臨，互聯網平台作為連接數位經濟、媒體資訊與終端使用者的主要渠道，逐漸發展出超越國家的力量。綜觀世界趨勢，各國政府開始佈建數位治理方針，在與產業不盡相同的期待與立場下，如何規劃數位發展藍圖，保有網路多元性優勢，建立整合產業、放眼國際的策略，成為下一個世代，重要的課題。

根據余紀忠文教基金會議程，本場座談會講者包含前工研院董事長史欽泰、數位轉型學院院長詹文男、成大特聘教授郭耀煌、數位發展部產業署署長呂正華、資策會研究員鄭嘉逸、台大新聞所教授林照真、交大榮譽教授呂學錦。