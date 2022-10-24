屏東73歲失智曾姓老翁，日前欲前往5公里外的女婿家，一早出門後即未返家，台東縣警察局大武分局加入協尋，利用手機訊號定位，隔天凌晨2時在太麻里鄉台9線381公里北上車道處尋獲，並將其帶返所安置，從屏東里港到台東太麻里，估算老翁迷走150公里。

台東縣警局大武分局日前接獲屏東縣警察局里港分局轉報有失智失蹤緊急協尋長者案，勤務中心立即通報美和派出所巡邏勤務的員警。

由於正值尼莎颱風外圍環流影響，風強雨大，員警擔心老翁安危，立即地毯式搜尋，並利用手機訊號定位曾姓老翁的大概位置範圍後，隔天凌晨終於在太麻里鄉台9線381公里北上車道處尋獲，並將其帶返所安置，及提供溫水取暖。

據了解，患有失智的曾姓老翁本欲前往住5公里外的女婿家，於一早出門後，即未返家，也連繫不上。家屬附近遍尋不著，焦急不安，於晚間11時許報案協尋，所幸警方即時尋獲，家屬到所見老翁無恙，終於放下心中大石頭，離去前對警方為民服務精神再三表示感謝。

大武分局呼籲，家中如有失智長者，可向社會局申請配戴愛心手環，或是向電信公司申辦有GPS定位功能產品，以防長者於道路上逗留；疑似迷路情形，可撥打110，由警方到場協助處理，讓迷途的長者能早日返家，也能避免憾事發生。