當人生處在順境時，多數人會安於現狀，害怕改變，但也有人勇於走出舒適圈，迎接挑戰。《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、牡羊座、射手座不會安於現狀，會不停地向前跑，直到達成自己目標為止。

▍處女座

處女座吹毛求疵、嚴以律己的個性，讓他們不會滿足於現狀，不會沾沾自喜太久，而是渴望再進步、變得更好；一刻都閒不下來的處女座，會很努力的向前跑，不甘於停止不動，怎麼樣也要找個重心讓自己有事做。

▍牡羊座

牡羊座很有想法、勇於闖蕩，不喜歡被束縛在同一個地方，沒有任何進步，沒有任何目標；牡羊座有很多熱血的念頭，注定不會安於現狀，會讓自己不斷突破，到處尋找機會，不會過著原地踏步的日子。

▍射手座

射手座不會允許自己停下腳步，他們好動、喜歡接觸新事物，渾身上下都充滿了能量和熱情，不想平凡的過生活；對於現狀，射手座不會只求安逸，會逼著自己不斷成長，開拓視野，努力努力再努力。