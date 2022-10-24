YouTuber「Gino勁宥」莊凱博與女網路平台實況主是工作室同事，但2020年5月17日及18日，莊男卻在工作室對她強制性交2次，他辯稱如果女直播主被性侵應該大聲呼叫，他未答應交往對方才告性侵，最高法院駁回他的上訴，將他依強制性交罪判刑4年10月定讞。

法官認為，莊男的犯罪事實經被害女子在歷次偵訊時、一審審理時之結證屬實，並有證人證述、被害人與莊男之對話訊息等各項證據可資補強，證明莊男犯罪。

二審高院指責，莊男辯稱被害女子第一次性行為後，他沒有馬上答應跟交往，傷了她的心，才對他提告云云，但與卷內事證俱不相符，且背反「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」之意旨，並囿於理想性侵害被害人之成見，莊男的辯詞無可採。

二審禍院依對於女子以強暴之方法而為性交2罪，判刑4年10月，莊不服提上訴，最高法院認為他只是對二審採證認事職權之適法行使，任憑己意，異持評價，妄指違法，不能認為適法之第三審上訴理由，判決駁回確定。