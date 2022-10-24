攻擊-11無人機首次公開演示畫面

中方最新的隱形武裝無人偵察機攻擊-11正在北京展示，官方媒體說，這款無人機能執行占取空優的任務。

據中方官媒《環球時報》23日報導，軍事分析家說，這可能暗示了一些新戰鬥概念。央視說，目前在北京展覽館「奮進新時代」主題成就展中亮相的攻擊-11具有高隱形、高穿透力和精準打擊力。它不僅飛得高、飛得快，還能像殲-20隱形戰機般，在高威脅和競爭激烈的環境下，執行攻擊占取空優，以及壓制性防空作戰等任務。

而觀察家說，這是中方官媒首度透露，攻擊-11能占取空優。廣泛認為，包括攻擊-11在內的武裝無人偵察機因為是次音速，加上機動性低，對主要以空戰為主的搶占空優任務來說，並非首選。然而，部分軍事專家說，這和攻擊-11所具備的奪取空優概念可能不同。

一位要求匿名的北京軍事專家說，由於隱形戰機能深入穿透敵方防空，對敵方軍機場和基地執行精準打擊任務；這樣一來，敵軍一開始就沒有戰機可用，只好放棄空優。

最近央視「軍事科技」播出的動畫顯示，多架攻擊-11可以搭配雙座殲-20聯手執行任務。在這概念下，殲-20可以遙控無人機，讓攻擊-11充當飛彈卡車，並發射空對空飛彈。專家說，這是攻擊-11可能執行搶占空優任務的另一種方式。

據官方2021年在廣東珠海航展秀出的攻擊-11模型顯示，它有兩個內部彈艙，而每個彈艙都能裝載4枚看似精確制導空對地滑翔彈的武器。