楊謹華本人幽默在社群媒體發文，稱沒金鐘但有「芳苑燈塔」。（翻攝楊謹華臉書／吳建輝彰化傳真）

藝人許傑輝留言要楊謹華「到彰化跨年」，釣出彰化縣長王惠美，留言直呼「是個好主意」。（翻攝楊謹華臉書／吳建輝彰化傳真）

事實上彰化每年的王功漁火節，就舉辦在芳苑燈塔旁邊廣場。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

以華燈初上入圍第57屆金鐘獎「戲劇類女主角獎」的楊謹華，因禮服與號稱全台最時尚的燈塔彰化「芳苑燈塔」造型一致，引發彰化鄉親熱議，而楊謹華本人幽默在社群媒體發文，稱沒金鐘但有「芳苑燈塔」，引來藝人許傑輝留言要楊謹華「到彰化跨年」，釣出彰化縣長王惠美，留言直呼「是個好主意」。

楊謹華一襲黑白相間的晚禮服現身金鐘盛會，驚艷全場，而楊謹華身上被她稱為「一見鍾情」的晚禮服，恰巧與彰化景點「芳苑燈塔」造型一致，引發彰化人熱議，直呼超像，讓彰化鄉親感謝楊謹華將彰化景點帶上金鐘。

楊謹華在臉書、 IG發文表示，「是不是跟我一樣一見鍾情，這套禮服復古又優雅，試裝時就知道是它了，也算是一見鍾情，雖然沒得獎，但至少我還有芳苑燈塔，歡迎大家一起來打卡」，吸引超過1.5萬粉絲按讚留言。

而事實上彰化每年的王功漁火節，就舉辦在芳苑燈塔旁邊廣場，彰化縣長王惠美也在楊謹華貼文底下留言表示，「這真是個好主意！或者明年夏天的王功漁火節海洋音樂祭活動，我們真的要應該好好規劃邀請一下」。