我們是一群熱愛臺灣的臺商，響應政府鮭魚返鄉政策及政府明智推動ESG「淨零碳排」、「碳中和」指標，由民間企業自主共同集資成立環球國際文創股份有限公司，並積極投入規劃籌建未來新生活方程式「未來城」。園區中精神象徵「生命之樹」豎立於園中成為腹地新地標，以頂天立地傲視群倫之姿祥佑台灣，透過生命之樹的蓬勃生命力，結合文創藝術、綠色能源、數位科技、循環經濟、娛樂觀光、與美學教育……等多元高效經濟，轉動台灣ESG「未來城」智慧之都的E化生活影響力，展現5G元宇宙世代的新生活運動。

迎接2050年ESG新世代新氣象，由環球國際文創股份有限公司委託豪門國際開發股份有限公司簡廷在規劃設計「生命之樹」藝術創意造型，將成為未來城中心地標，發揮ESG永續量能，形塑無煙囪產業經濟未來創新發展，吸引國際潮流目光，促進偏鄉數位經濟磁吸效應，提升青創、就業、創業，引進人流、技流、金流，匯流台灣鑄塑文化寶地與黃金寶地，創造水管經濟動能，倍增經濟發展，增進政府稅收的黃金之鑰。

揭開台灣《生命之樹》身世之謎～設計發想理念

旭日冉冉升起於海平面，一億四萬年到六千五百萬年前之間，歐亞板塊與古太平洋板塊撞擊，造成板塊從海底浮出，這是台灣島《點亮生命之樹》的肇始。

台灣島嶼的生成有著許許多多的故事，故事中有億萬年的光陰歲月，也有地殼變動的過程。地質構造豐富，地貌多元，台灣島其實有著在地質學家眼中罕見的驚世《點亮生命之樹》。臺灣島生命之樹的誕生過程，也是一場無比精彩的演化，在地質學家經年累月的實地考察研究裡，生命之樹的身世漸漸出現端倪，這是一棵從台灣島誕生到今天仍保存著的生命之樹。

從海底冒出的生命之樹歲月靜好地守護著台灣，樹上茂盛的海底珊瑚樹葉密佈，億萬年樹根樹幹共生多種靈型吉祥物，並由樹蕊鏤空傳出生命的靈氣分享智慧與健康寶藏。台灣島嶼億萬年來地靈人傑培育出無數賢達，人民生活樸實，安居樂業，愛惜生態，更有著保護環境的優良美德，共同守護著全球唯一的台灣《點亮生命之樹》。

返鄉台商集眾志成城之力，圍繞著生命之樹打造出嶄新地台灣ESG「未來城」，結合環境、藝術及科技打造而來，將是人人嚮往的名景勝地，生命之樹巍峨聳立有如宇宙裡的太陽，四週環繞七大星球，生生不息建構出宇宙創世紀故事穿越時空的場景，運用文化製造出多元創新生活體驗之未來城。

台灣ESG「未來城」運用環境藝術科技打造出世界文化之都豐富靈動的文化藝術商業生活空間，營造多維文化藝術交織的宜居、宜業、宜遊、宜賞的創新文化未來之城，為居民和遊客提供便捷愜意先進的文化藝術科技綜合體驗氛圍，入園迎面而來的是五星級酒店、文化商業街、青創育成中心、百貨商場、XR情境式數位園區、藝術文化村、康養複合園區、K12雙語國際學校，構建起多元、複合、活力的文化藝術生態城市，滿足人們的工作、生活、休閒娛樂等需求。這座彰顯異國文化，融合創新、創業、創意之未來城，將是一座穿越過去與迎接未來的創意之城，生命之樹卓然屹立枝繁葉茂，期待與您攜手共創元宇宙永續的「未來城」E化生活智慧之都！