檢方起訴指控，曾為前總統馬英九打官司的知名律師蔡茂松，因2017年處理1件離婚訴訟時，以避免施姓當事人妻子要求分配剩餘財產為由，代施保管100萬元現金，並開立本票擔保，但事後蔡把錢拿去投資，台北地方法院審結24日判蔡無罪。

蔡茂松是美國杜克大學法學碩士，曾任台灣高檢署檢察官，轉任律師時曾參與過前衛生署長涂醒哲遭誣指舔耳案、前總統馬英九被控洩密案、SOGO百貨股權案等多項官司訴訟，但他過去因向訴訟雙方收錢提供法律意見，被判刑10月、減刑5月確定，並遭律師公會懲戒。

起訴指出，蔡2017年幫施姓男子處理離婚相關的多件民刑事官司，9月9日當天雙方約在蔡茂松的事務所見面，蔡得知施身上有100萬元現金，告知施這筆錢可能會在離婚訴訟中，被妻子請求剩餘財產分配，建議施把錢交他保管。

施男要求蔡不可動支這筆錢，蔡簽下1張2年後到期的100萬元本票擔保，上面註記「僅供借據使用」結果2019年本票到期，直至最近蔡都沒有還錢，施男提告。

檢方調查時，蔡承認收到100萬，並稱當時看施很可憐，是為了幫當事人省錢，所以在本票上註明是「借據」，但其實是保管，但蔡之後改口稱是借款，他拿去買未上市股票，依法提起公訴。