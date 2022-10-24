Kelly Olynyk called game ‼️



Jazz move to 3-0 pic.twitter.com/XzSviRinZL — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2022

季前先後送走米契爾、戈貝爾兩大主力，且被評估打算擺爛的爵士，如今卻成新球季最大黑馬！爵士24日靠著歐利尼克延長賽最後3.1秒的上籃，驚險以122比121氣走鵜鶘，搶下開季3連勝佳績，暫與拓荒者並列西區首位，也讓鵜鶘吞下本季首敗。

爵士上半場就靠馬爾卡寧凶猛火力帶領，一路保持領先地位，打完上半場，更以63比53領先鵜鶘，來到下半場，鵜鶘雖想靠著錫安威廉森的內線強攻追分，可惜始終無法真正縮小差距，爵士也在末節一開始打出9比1，擴大領先到17分。

可是鵜鶘隨即打出8比0攻勢回應，甚至打到最後2分32秒，鵜鶘追成105比105平手，接著麥科倫最後53秒投進超前三分球，不過克拉克生也投進三分球追平，儘管麥科倫接著發生失誤，克拉克生卻沒辦法投進槍響同時的三分外線。

來到延長加賽讀秒階段，鵜鶘取得119比118領先，時間還有17秒，爵士連忙喊出暫停布置，暫停過後，馬爾卡寧最後11秒兩罰俱中超前，麥科倫也補上中距離搶回領先，沒想到歐利尼克卻在最後3.1秒上籃放進致勝球，爵士爆冷贏球。

馬爾卡寧拿下31分、12籃板與3助攻，爵士今天致勝功臣歐利尼克也有20分、5籃板，克拉克生18分、6助攻，范德比特15分；鵜鶘以麥科倫28分最高，下半場臀部撞傷的錫安威廉森25分，英格拉姆則在上半場遭到隊友掌擊臉部，只能提前退場接受檢查。