由於通膨大漲讓澳洲民眾懼於花錢消費，預估當地本財年以及下個財年的GDP，雙雙都慘遭被下修命運。

路透社指出，澳洲2023至2024財年GDP將從半年前4月曾預測的2.5%，下修至1.5%而已。同時，根據澳洲財政部的數據，2022至2023財年的GDP，也將從3.5%下調至3.25%。

經濟成長下降的原因，都要歸咎於消費者支出下滑，因為物價大漲加上利率攀升至幾10年最高，賺錢不易下也讓家庭開銷大幅縮手。雖然目前失業率是1970年代以來最低，澳洲政府示警，全球經濟成長趨緩，加上中國大陸房地產業不景氣，都將打擊GDP。

澳洲政府指出，全球通膨大漲下，自己無法倖免於難，不確定性因素增多下，當地生活成本也愈墊愈高。不過，由於大宗物資價格位於高檔，還有就業市場健康，澳洲的預算赤字可能落在250億至450億澳幣之間，比當初想的要低一點。