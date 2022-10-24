做愛時反失去性慾，對此台灣性治療師童嵩珍則持不認同的看法，她表示，該馬籍醫師提出的應是2000年的報導，根據2020年的一份性學研究，藉A片提性自慰的人來說，是相對重要的機制，而愈不自慰的人敏感度越高，愈容易發生早洩。她並表示，「若越不看A片，性幻想被過度壓抑，會導致性慾缺乏。」

針對馬來西亞醫師山漢姆分享的「看A片害大腦萎縮、實戰沒性慾」等說法，童嵩珍在其臉書貼文表示，該醫師可能是根據2000年的文獻，認為精液流失與生殖器的機械化不當操作會使之造成感染、性功能障礙或精神障礙的原因有關，但這已是2000年的文獻。

所以童嵩珍引用2020年性學研究中心《Archives of Sexual Behavior》學者Felix Zimmer & Roland Imho的研究提供5大觀點：

1. 看色情片會導致的生心失調，常會被概念化為「成癮」，但成癮與否重點在於是否能「控制」。

2. 因人們常要適應社會常規，並對性做出「正確」行為的努力，因此自慰或過度自慰等，都被認為與一個人的控制不良有關。

3. 一個具有高度自制力與禁欲動機的人，在性生活上獲得高潮的機率會降低，因性幻想被過度壓抑，最後導致性慾缺乏。

4. 成人色情片是好是壞，完全取決於「動機」，特別是一些對於自慰時藉A片提性的人來說，是相對重要的機制。一些保守國家會認為看A片（配自慰）是不健康的，但這都是與態度有關，而無關看A片與否。

5. 至於會導致「大腦萎縮」的部分，仍眾說紛紜，正負觀點都有人提及，要看該研究者對於看色情片的態度、取樣的標本等都會影響結論。

童嵩珍強調，大家最關心的「沒性慾」或「勃起障礙」，研究爭論會放在是否過度的性刺激，但解套方法為，應要適當的引誘；相反的愈不自慰的人就愈容易造成功能上的障礙。她一直倡議「用進廢退」理論，不自慰（節制自慰）的人敏感度就高，早洩也就愈容易發生，愈容易發生的人就愈不敢自慰，一個無限的惡性循環。