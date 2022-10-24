日勝生加賀屋推出年度最大優惠活動，線上旅展自10月26日至11月6日於官網限量販售，兩人入住一晚含早餐9,999元起、大眾池湯券每張950元，消費者可在掌握機會享受優惠。

陽明山花團錦簇的美景，每年總是吸引許多遊客特地遠道而來，不必人擠人堵車返家，陽明山腳下的日勝生加賀屋飯店，今年特別推出，明年春夏花季經典住宿及泡湯旅展優惠，限定使用日期為2023年4至9月，讓旅客在春夏季節，有個美好的賞花之旅。首先登場是從4月至5月的海芋花季、緊接著六月陽明山繡球花盛開，7到8月還有美麗的杜鵑花可以欣賞，暑假期間與親朋好友到山上健行賞花後，輕鬆返回飯店享受高規格湯泉住宿，有個美麗的回憶。

今年日勝生加賀屋感恩回饋，推出豐富優惠活動，包括全台最經典日式客房，溫馨和洋／和式雅緻套房兩人入住，加上豐盛精緻的日式自助早餐，不到萬元就能享受。另外能一覽北投美景的大眾湯池，平日大眾湯券一組5張，等於單次950元就能輕鬆享受美好。

備受女性喜愛的乾式溫泉-岩盤浴，藉由溫熱的「北投石」使體溫上升，加上檜木的自然香氣，躺著就能享受輕鬆美人浴，不到半價即可體驗。搶手的雙人湯屋券，每張1,999元，可雙人單次使用6坪聽泉系列湯屋。所有優惠券為2023年4至9月平日適用，假日加價依飯店規定，逾期將視同現金券折抵使用。