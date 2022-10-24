苗栗縣製茶職人張家齊（右）在日本國際賽拿下「最高金賞」大獎。（張家齊提供／李京昇苗栗傳真）

「《茶金》金鐘沒拿到的獎，就讓我幫你帶回來」苗栗縣製茶職人張家齊，今年才參加有「美食界奧斯卡」美譽的「2022英國星級美食大賞」，以東方美人茶蟬聯「3星級」最高榮譽，昨天23日又再度傳出好消息，再以東方美人茶勇奪日本國際賽雙料「最高金賞」大獎。

台灣首部海陸腔客語劇《茶金》入圍16項金鐘獎，最後僅獲得2個獎項，但該劇播出後廣受好評，客語配音與茶葉也成為該劇矚目焦點，因此讓茶產業、客家文化再度受到重視。

身為苗栗客家人的張家齊，子承父業是苗栗頭份製茶第3代，並用行動證明自己，屢次在國際大賽中拿下獎項，將台灣茶葉與製茶技術行銷國際。

張家齊日前飛往日本參加日本世界茶評比會，以「Luna月神」、「Flora花神」2個東方美人茶品迎戰，結果創下賽事舉辦16年來，首度以東方美人茶拿下「最高金賞」大獎。

張家齊表示，「Luna月神」、「Flora花神」也是曾在英國世界大賽中奪下雙座最高3星級大獎的茶品，這次在日本又獲獎，世界茶葉競賽指標2國際賽最大獎項她都拿到了，《茶金》金鐘沒拿到的獎，就讓他幫忙帶回來。

他說，很感謝大家一路的支持與分享，不知如何回報，就將雙座最高金賞金牌，帶回台灣當作大家的伴手禮物。