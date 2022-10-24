勇士「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）談起籃球生涯最後悔的一件事，除了在學生時期攜帶大麻被抓的那次，再來就是2016年總冠軍賽看著騎士厄文（Kyrie Irving）投進那記致命三分球。勇士該季寫下73勝9負的歷史紀錄，卻在總冠軍賽G7功虧一簣。

終場前1分鐘兩隊平手，厄文帶球從右邊進攻，湯普生盯著他。這時騎士前鋒JR史密斯（J.R. Smith）過來擋拆，湯普生交換防守，改讓柯瑞（Stephen Curry）去看管厄文。結果厄文沒有傳球，在柯瑞面前投進致勝三分球。

On this day in 2016... Kyrie Irving hit one of the most legendary game-winners in NBA History to complete a historic comeback and win Game 7 of the 2016 #NBAFinals! #NBA75 pic.twitter.com/UQWMRF20ut — NBA History (@NBAHistory) June 19, 2022

湯普生在《All the Smoke》節目上說：「我還是很難讓自己去重看那一段影片，感覺太差了。看著那時候的自己，我無法相信我這麼輕易就被拆開，被厄文投進青史留名的一擊。柯瑞也是很棒的防守者，但我只是難以接受自己輕易就交換防守了。這種事不會讓人忘懷，我看到那段影片就想著JR史密斯的掩護很弱，我本可以突破的。」

那一次交換防守可能也毀了隊友「追夢」格林（Draymond Green）的FMVP之夢，他雖然G5遭到禁賽，但他在G7砍下全隊最高32分15籃板（外線投8中6），甚至比柯瑞和湯普生加起來還多（柯瑞17分、湯普生14分）。當然不能肯定湯普生能夠守住那一擊，但如果勇士摘下冠軍，他們或許就不會在季外網羅杜蘭特（Kevin Durant），連帶影響聯盟未來數年的歷史發展。

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