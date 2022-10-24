許藍方活躍於電視、網路談話性節目。（可樂研究社提供）

許藍方耗時近1年親自研發獨家配方。（可樂研究社提供）

「最美博士」許藍方日前在臉書發文表示：「摯友都生了小寶寶，終於輪到我了！」宣布自己也有喜訊將在當晚公布，此話一出引起網友熱議。原來是她從今年初就計畫跟團隊合作研發一款適合男性的營養品，近期推出自有品牌「極致黑G瑪卡」，主打添加最頂配足量黑瑪卡，一天兩包，造福男性族群。

許藍方靠在網路傳遞性相關知識，知性的形象獲得大批粉絲的喜愛，平常就時常接到網友們提問相關問題，這次與可樂研究社粉絲專頁無預警推出男性食品，令不少粉絲又驚又喜，研發團隊也表示，許藍方親自參與產品的研發，堅持給消費者最好的，也點出現今市面上有許多廠商會使用高比例黃瑪卡來降低成本，導致消費者吃了以後並無明顯感受。

許藍方不顧成本考量，堅持黑瑪卡與精胺酸的劑量必須加到足量2500mg，因黑瑪卡的營養成分相較跟其他瑪卡，能更符合男生需要，為身體帶來強效有力的充沛能量。許藍方表是：「我不想大家花錢吃了等於沒吃，就是要做極致達標的劑量，有效增強活力與維持身體續航力，這才是我想推出自有品牌的意義！」

這次推出的產品成分中除了有滋補強身的黑馬卡與調節機能的精胺酸外，也加入維持生殖機能的酵母鋅，及增強保護力的酵母B群、維生素C與韭菜籽萃取，許藍方表示：「當你們一天辛苦工作完，身體疲勞難以排解，當然就對任何事起不了興致。」

至於被問到先前的負面風波，許藍方雖不再多做回應，但文案上大大寫出，「絕不低頭，要黑我就要極致黑」，除了對於「低頭」暗喻男性的性表現不佳，換個方向是否影射針對負面新聞，「許藍方絕不低頭，要想抹黑她就得想辦法抹黑到極致」的意涵也耐人尋味。