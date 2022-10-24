聯發科(2454)將在本周登場，美系外資針對法說結果釋出3種場景，其中，以估第四季營收季減少10%，2023年持續成長的機會最高，為5成，現階段維持聯發科目標價800元、評等加碼。

美系外資表示，聯發科將於本周五(28日)舉辦法說會，預計市場將會聚焦3重點，第一，第四季財測以及大陸智慧型手機需求狀況；第二，高通得競爭對第四季毛利率的影響；第三，即2023年營收增長的質量表現。

美系外資針對聯發科第四季財測釋出3種可能，首先，第四季度營收季減少10~15%，毛利率46~48%，且2023年將是下降的一年；再者，第四季營收季減少10%，利潤率為落在49%附近，且2023年仍是增長年；最後，第四季營收季減5~10%，毛利率大於50%，且2022~24年營收仍可能實現15%的複合年增長率。

外資針對上述三種預估情況進一步說明，情況一反映價格侵蝕的跡象，股價可能會進一步降價；情況二則表示聯發科仍持有智慧手機SoC定價權，故利潤率持平，且因新台比貶值抵消晶圓代工成本上聲，庫存將在明年第二季回到健康水位；至於情況三顯示，聯發科儘管面對晶圓成本上揚，仍在2023年維持住利潤率，且晶片庫存將在明年第一季回復到健康水位。

最後，美系外資預估，在持續的晶片去庫存中，由於聯發科、高通具有定價紀律，故毛利率將更具有彈性，預計上述「狀況二」出現的機率達50%，也就是預估第四季營收季減少10%，利潤率為落在49%附近，且2023年仍是增長年，維持聯發科目標價800元、評等加碼。