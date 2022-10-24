台新投信指出，美國REITs今年獲利成長率上修至13.6％、明年預估亦可成長8％，優於歷史平均。惟受連續鷹派升息衝擊，美國REITs 8月來大幅修正2成、已嚴重超跌，預期10月中開始公布財報後，股市波動將止穩上攻，建議逢低分批布局，以迎接明年多頭行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國是全球最大REITs市場，規模達1.2兆美元、占全球REITs市場的63％。以數量而言，美國約有200檔REITs上市，流動性極佳且產業最多元，是投資REITs最好的選項。

李文孝指出，美國經濟仍為世界主要國家中最強，強勢美元將支撐購買力並抵免高通膨，經濟成長經過2～3季庫存調整後將再起。而影響最大的通膨及升息問題，雖然能源及大宗商品價格6月後開始下跌，但因服務性價格高居不下，通膨或將續處高位一段時間。

雖然聯準會降息時間可能因此延後，但李文孝指出，目前預期聯準會的升息終點已落在較高位置（4.5～5％），隨著波動緩慢下降，股市越至年底震盪向上機率越高，因此第四季為最佳的逢低布局時機。

李文孝表示，第二季多數美國REITs產業租金收取與承租狀況非常樂觀，超過7成的公司獲利優於市場預期，僅8％低於市場預期，並有68％公司上修全年獲利展望，2022年REITs獲利預估持續上修至13.6％。

看好的產業方面，李文孝看好工業物流、5G基地台及數據中心等。首先，儘管工業物流前景有雜音，但在電商與第三方物流等長期趨勢推動下，未來需求依然熱絡，線上消費滲透率將由目前的22％每年增加1～2％，仍是長周期高成長產業。

其次，當規模經濟提高，通訊電塔產業是資本投報率較高事業，投資報酬率（ROI）可從5％提高至25％，5G基地台長期發展佳。最後，五大數據中心市場空置率同步下滑，較首季平均下滑0.7個百分點至3.4％的歷史低點，有助未來租金調升。