年底選戰倒數，民進黨立委今天於立院衛環委員會質詢時，圍攻國民黨台北市長候選人蔣萬安，接力掛牌「蔣萬安違法揭露，斷章取義」。蔣萬安對此表示，有什麼秘密要遮遮掩掩？應該攤在陽光下供外界檢視。蔣萬安也直言，指揮中心讓想出國的高端戰士可以補打其他品牌疫苗，「這不是補打是重打，代表當初高端疫苗打跟沒打一樣。」

立院衛環委員會今開「我國疫苗緊急採購授權使用相關檢討」專案報告，民進黨立委上台質詢時，均掛牌「蔣萬安違法揭露，斷章取義」嗆蔣萬安，質疑蔣萬安惡意揭露、知法犯法，衛福部長薛瑞元也答詢說依照業界慣例，也不是蔣萬安講的那樣。

對此，蔣萬安回應，如果薛瑞元認為不是這樣，那就把相關資料攤在陽光下，保密協議也都有除外規定可以公開，有不涉商業機密的，他既然認為有誤會，就好好公開讓外界檢視，不要遮遮掩掩，把真相鎖在黑暗裡，到底要遮什麼不可告人的？

對於名嘴黃光芹爆料食藥署給高端趕鴨子上架，蔣萬安說，整個疫苗採購過程，還有EUA審查過程沒有錄影，都證明外界質疑是對的，審查過程就是一場空，打高端的要出國還要自費3500元，指揮中心解套方法是讓大家補打，「這不是補打，是重打，當初打高端跟沒打一樣」，且短期內在人體內要打6劑疫苗，一般民眾也無法放心，這個政府、衛福部的把關完全失能，應趕快把審查過程攤在陽光下。