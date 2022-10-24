一代性感女神邱淑貞和富商老公沈嘉偉育有3名千金，其中最為人所知的是大女兒沈月，近幾年已出落成了大美人，被喻為「最美星二代」，IG狂吸近30萬粉絲。近來，她在社群貼出素顏照，有別於現身時尚活動的華麗裝扮，只穿了一件單薄睡衣，美貌卻依舊動人，不少人都誇說，長相與年輕時的邱淑貞頗為相似。

沈月的IG日前貼出2張睡衣照，可見她以黃色短T，搭配寬鬆的圓點睡褲，打扮非常輕鬆、簡便，有著清甜笑容的她，臉上毫無化妝品的痕跡，反倒襯托出她的天生麗質，此外，有隻取名為「奶油」黃色癩皮狗，正蜷縮在她盤腿坐著的腳間，天生的冏樣和鬆垮的臉皮，模樣非常呆萌可愛，讓她不禁撫摸小狗毛茸茸的身體，畫面非常療癒。不少粉絲就誇說：「出身好身材棒顏值擔當」、「原來這就是名媛、漂亮有女人味」、「跟媽媽年輕時一樣氣質貌美」。

沈月貼出素顏睡衣照，依舊貌美。(圖/沈月 IG)

李連杰大女兒Jane(中)在2019年和沈月(右)在法國名媛聚會結識。(圖/微博)

值得注意的是，這次沈月美貌掀起的按讚潮，竟包括大演員李連杰與利智的兩個女兒。而其實雙方同樣頂著星二代的光環，早在2019年的巴黎名媛社交場合就結識，當時在國際上更有名的李連杰女兒Jane，在拍大合照時站中心位，穿著一襲酒紅色長裙現身，顯得非常優雅大氣，沈月則穿著粉色羽毛裙，躲在靠近牆邊合照，好在即使身處美女堆中，仍擋不住她的驚人美貌，至今仍常被討論。