大陸男星張雲龍，為楊冪公司旗下藝人，2014年演出電影《梔子花開》知名度串升，近期也有參與大陸節目《披荊斬棘》第二季，與潘瑋柏、任賢齊、蘇有朋等男星同場競演，昨(23)日張雲龍現身機場，許多粉絲前來追星，不料一名女粉絲與保全發生爭執，張雲龍見狀也上前勸架。

昨(23)日張雲龍於上海虹橋機場現身，擁有高人氣的他吸引許多粉絲到機場，只為一睹自家偶像的風采，不過現場粉絲人過多，導致場面變得十分混亂，影片中只見身穿卡其色外套的張雲龍，在保全的護送下緩慢向前，但過程中有名女粉絲與保全爆發衝突，雙方當場互罵。

張雲龍挺身勸架。（圖／翻拍自微博）

張雲龍挺身勸架。（圖／翻拍自微博）

張雲龍見狀先是上前拍拍該名保全肩膀，希望藉此緩和對方情緒，怎料保全突然爆走上前，將與他起衝突的女粉絲壓到後方柱子上，這時張雲龍立刻將保全拉開並不斷安撫對方，示意繼續往前，影片曝光後，許多網友也大讚張雲龍更表示被他圈粉了。

事實上，粉絲接機發爆發衝突已不是第一次，南韓巨星G-Dragon過去現身北京機場，同樣爆發女粉絲欲上前合照，遭到保安人員阻止，最後演變成衝突狀況，而除了衝突外，受傷意外更是層出不窮，大陸男團TFBOYS王俊凱曾於機場現身時，由於粉絲人數過多擠碎了機場玻璃圍欄，導致粉絲流血受傷。