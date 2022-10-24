前高雄市長韓國瑜擔任國民黨中央助選團副團長，週末在全台各地輔選，韓國瑜昨調侃民進黨台北市長候選人陳時中，越選越苦，越苦越選，眉頭深鎖愁眉苦臉，好像選民欠他錢一樣。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今表示，韓國瑜仍維持一貫的熱情跟幽默，對陳時中的建議有他獨到見解，陳時中可以是開放心態來看待。

對於韓國瑜輔選是加分還是扣分？蔣萬安強調，韓國瑜有他一貫風格，就是幽默風趣充滿熱情，他跟韓國瑜的共同目標，都是讓年底黨籍候選人都可以順利當選跟連任。

對於陳時中說他當選的話，暫時不辦雙城論壇，蔣萬安則表示，他態度很堅定一致，不懼戰不求戰，捍衛這片土地的信念是毋庸置疑，他若當選市長一定堅守對等尊嚴，繼續跟國際維持交流，跟各城市保持溝通管道，讓世界透過台北看見台灣。

至於近期「波波牙醫」的爭議，蔣萬安則表示，他是最早跟年輕牙醫系學生與他們的老師團體見面聽取意見，堅定站在他們的立場，反對所提七項附帶決議，確保牙醫系學生權益，維持考試公平性，反觀陳時中應該表達清楚他的立場，不要讓外界認為是為了同儕子女的利益。