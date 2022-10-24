民進黨新北市長候選人林佳龍昨晚參與「全國旅新北同鄉之夜」，他強調自己從年輕時期就反抗權威，批新北市長侯友宜捍衛威權體制。侯友宜今回應，「保護中華民國、捍衛人民安全」是他進入警校後不變的初心，他40多年來用行動展現責任，讓這塊土地的台灣人民能夠安居樂業，他在第一線工作多年，用行動展現出力量。

另外，他22日才到三重參與嘉義同鄉會活動，林佳龍隔日又回防三重，還找來副總統賴清德站台力挺，賴清德也批，現在市長不做，那就換新的團隊做。侯友宜表示，「謝謝市民朋友、更多人的關心，但是要了解新北」。

侯友宜說，感謝市民朋友這幾年與他並肩作戰，他規畫2030新願景，建構3個軸心，以及6大產業佈局，甚至解決最難的30年垃圾山夏綠地、改變50年不變的塭仔圳，新北捷運系統一條一條在蓋，未來2030年捷運路網，每10萬人的平均車站不會輸東京、首爾，新北市就是大台北中心點，希望所有好朋友可以到新北參觀，看見新北的茁壯。

對於周末輔選提及要超過4年前的自己，被解讀為要贏40萬票，林佳龍批評，多贏是要選2024。侯友宜說，每個人最大的心願是期待民眾過更好的日子，這也是他從政的最大動力，市民朋友4年前支持他，帶著他們努力往前走，這4年他與市民並肩作戰，看到新北市不斷改變。

侯友宜說，未來歲月一定跟市民拚更好的日子，明年的新北市要超過今天的新北市，讓民眾過更好的生活，這就是他的目標、方向。