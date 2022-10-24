為培養學生閱讀興趣，教育部國教育署推動增置「圖書館閱讀推動教師」，協助學校規畫閱讀教育，辦理常態性閱讀活動。圖書教師藉由閱讀各種日常，讓閱讀成為習慣，藉由閱讀多元主題，讓學生視野更豐富。

教育部表示，圖書教師致力將閱讀融入108課綱的各項議題中，像是性平教育、環境教育、品德教育、國際教育等，不論是課程或是校園活動，透過閱讀引起學生對重要議題的注意及重視，也透過閱讀省思發生在生活周遭的事件及新聞，了解背後隱藏的各種觀點和想法。

教育部指出，在圖書教師的協助下，有9成以上學校每周辦理「晨讀活動」、「班級共讀」，八成以上學校定期辦理「閱讀活動」、「主題書展」，讓閱讀成為學生生活中重要的一環。

以宜蘭縣大湖國小為例，110學年圖書教師以藝術為主題，辦理「『藝』起閱讀吧！」藝術教育主題書展，培養學生閱讀藝術文本的能力。利用圖書展示、班級共讀、學習單等活動，導讀相關書籍，並放映古典音樂相關影片，讓學生們能認識、賞析生活中的古典音樂。

苗栗縣苗栗國中110學年度辦理「沙發客來上課」閱讀講座，邀請外籍講師到校進行分享，學生能與外國友人面對面，聆聽他們的生命故事，不但了解到國外不同於臺灣的風土民情，擴充了國際觀，更透過體驗他人豐富的生命故事，學習到以多元觀點看世界。