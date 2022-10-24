指中共軍委年輕化！擔心任內發生戰爭？ 邱國正回應了

國防部長邱國正今在立院受訪表示，中共新任軍委從年齡層來看，除了連任副主席的張又俠是1950年生，年齡較大，其他都是1955之後，甚至到1964年生，比較年輕化。

邱國正說，軍種都是陸軍、海軍、火箭軍，對航天科技等方面有很深底子，一般成員都從基層歷練，可長期培養，加上年齡層又低，可以用很久，「看出中共是有所準備的」。

新一屆中央軍委名單有出爐，其中2位打過仗、2位出身閩系，外界高度關切台海局勢發展。此外，中共新任副主席何衛東曾策劃圍台軍演，對台局勢是否會更緊逼？邱國正說，何衛東在東部戰區歷任過，其他一些幹部基層底子也很厚，中共人員布局有調整，國軍不會大幅度調整，但會漸進調整因應，「人事方面我們也在調」，但不是針對對方怎麼調國軍就怎麼變，國防政策有一定脈絡，要穩紮穩打做。

至於是否擔心在國防部長任內發生戰爭，邱國正說，他沒擔憂過，從讀軍校開始就開始做準備，軍人職責就是保家衛國，「到最後該要做的犧牲要負起負責」，國軍也不會因為對岸說2027年或2025年開戰，建軍備戰就跟著快一點、慢一點，會全盤考量。

另邱國正在備詢時表示，中共二十大後，對台政策會更強硬，而不管外界預測中共犯台是2023、25、27年，國軍隨時都在備戰，而備戰沒有完美的，但每年都會求做的更好。

至於台美合作生產武器，邱國正說，現有談些合作項目，但一定是以我們為主，不是美國硬塞，美如硬塞，我吃不下，也沒有用。至於美考慮在台儲存軍火庫，邱國正說，將來武器一定是國軍用，不是美軍用。曾當過參謀本部作戰次長的國民黨立委吳斯懷則關心「軍火庫的部署選在哪」，因部署的位置非常重要，更要考慮戰場存活率，是非常複雜的事。