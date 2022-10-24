為了牽制大陸軍事實力與高科技產業的發展，美國屢屢發動制裁，近期更全面限制美國公民、企業與組織協助大陸設計或生產晶片，再次給予「最大的敵人」一記重拳，不過專家提醒，美國此舉將造成反噬效果，可能導致設備商失去大陸市場，把市佔率拱手讓給美國與南韓廠商。

Yahoo finance報導，主要受影響的領域包括超級電腦、軍事及人工智慧領域的先進晶片技術與設備，此事將切斷大陸推進先進製程發展與自給自足的機會，美國也會因此損失鉅額營收，因為大陸是全球最大的半導體消費市場，佔比達75%。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）董事Reva Goujon警告，「美國廠商尤其是設備廠，面臨遭到日本及南韓對手搶走市佔率與客戶的風險，如果其他公司找到破解制裁禁令的方法，新的措施將對美國帶來反效果。」

Reva Goujon補充說道，國際敵人當然有機會蠶食鯨吞，只要他們能夠取代美國人及美國進行作業，這在某些領域是有極高機率發生的，「美國正在向合作夥伴施加極大的壓力，所透露出的訊號是手上有很多計畫與措施，可能不會因此而滿足，這顯然是一個重要的問題。」

制裁措施已經在廠商之間發酵，半導體設備商艾司摩爾（ASML）已經禁止旗下美籍員工替大陸客戶服務，蘋果也取消在產品使用長江存儲晶片的計畫，台積電也暫停替上海壁仞智能科技代工晶片，確保能完全符合美國禁令。