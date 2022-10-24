為期一周的中共20大落幕，政治不確定因素暫時結束，但港股24日卻表現不佳，恆生指數一開盤就跌破一萬六整數關卡，續創至少13年新低，目前在15,519.89點，大跌691.23點或4.26%。國企指數在5,256.43點，重挫261.01點或4.73%。

大型科網族群領跌，阿里巴巴跌5.1%，美團跌4.6%，京東以及百度均跌4.4%左右，騰訊跌3.8%，小米集團也跌3.3%。金融股漲跌互見，中國平安跌2.1%，友邦保險、香港交易所以及建設銀行各跌1.3%，工商銀行跌0.5%，匯豐控股則持平。

其它個股方面，龍湖集團跌7.6%，舜宇光學跌4.9%。不過，恒安國際與中信股份逆市上揚1.6%以及1.3%。

國統局公布，中國大陸第3季GDP年增3.9%，預期為3.3%，前3季GDP年增3%，符合預期。第3季固定資產投資年增5.7%，比第2季多1.5%，同時，9月固定資產投資也月增0.53%。