前行政院長、新世代金融基金會董事長陳(沖)指出，金融業的豐厚獲利，有一大部分應作為提升將資金從最終存款人引導至優良借款人的「信用中介成本」，若如實扣除這些成本，華爾街高薪可能只是幻影，日前產險業的防疫保單事件就是鮮活例子。

陳(沖)今（24）日發表「諾貝爾獎能否解答女王的疑惑」一文，提及2008年金融海嘯席捲全球之際，伊莉莎白女王移駕倫敦政經學院（LSE），面對滿座經濟學家提出「為何沒人注意到？」的簡短問題，便讓全場啞然。

研究中心主任當時不得已回應一句說了等於沒說的話，簡單說就是搞不清楚、推卸責任。而女王2012年底造訪英格蘭銀行，一位主管自告奮勇要回答4年前的問題，結果說法還是令女王失望：「危機發生前，金融城太過自滿，很多人認為監管沒有必要」（大家都太鬆懈了）。

陳(沖)表示，十年以降，女王已薨，仍沒人給她滿意答案，直到瑞典皇家科學院一個月後再將金融議題拱上世界舞台。10月10日諾貝爾經濟學獎揭曉，由3位美國學者戴上桂冠，其中柏南克因曾擔任聯準會主席，當然眾所矚目。

陳(沖)指出，3位學者以八○年代對銀行擠兌與金融危機互動關係的研究為基礎，成功詮釋銀行社會功能，避免金融事件引發的經濟危機。柏南克更以大蕭條為背景，說明銀行擠兌甚至倒閉時，因借戶資料流失快速重建不易，減損社會將儲蓄引導至生產能力，致使金融危機更難善後。

陳(沖)認為，柏南克等3人的創見，以現在眼光看來也許不足為奇，但誠如諾貝爾獎主辦單位所言：「近期全球面臨經濟衰退，以及疫情引致經濟低迷兩大危機，各國央行及金融監理機關採取的行動，幾乎都是基於這些得獎人的貢獻。」

換言之，自2008年迄今各國採取的因應措施，諸如量化寬鬆（QE）、全額保障（Blanket guarantee）、買入銀行欠缺流動性資產等，都是避免倒閉的邏輯思維，甚至美國為避免危機擴大，有主動發給銀行執照的特例。

陳(沖)認為，這些措施由柏南克執行其實再自然不過，也可解決問題於一時，尤其在金融危機發生初期，可避免銀行對同業、對客戶的信用凍結。然而「吸毒上癮後如何戒毒？」多年來的QE2、QE3、QE4，聯準會資產負債表由2008年的2兆美元，成長到2022年的9兆，應該都是這種後遺症。

陳(沖)認為，伊莉莎白女王的疑惑，學者當然可用華爾街事前過於自信、主管機關缺乏風險意識解圍，但從市場實務觀察，持續成長的貪念也是主因。金融界人士應了解，豐厚的獲利不當然要轉換為高薪、紅利或獎金，一大部分應作為提升柏南克等所言的「信用中介成本」。

陳(沖)表示，「信用中介成本」是指將資金從最終存款人引導至優良借款人的必要花費，包括篩選、監督、會計、各項提存、呆帳以及賠償準備，如實扣除這些成本，華爾街的高薪可能只是幻影，日前產險業的防疫保單事件，就是一個鮮活的例子。