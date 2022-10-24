【全程字幕】高端趕鴨子上架？質詢薛瑞元遭綠舉牌針對 蔣萬安嗆：不必遮遮掩掩

違反保密規定？綠批蔣萬安只為選北市長 再轟：我們都被國民黨騙了

國民黨立委、台北市長候選人蔣萬安緊追疫苗採購議題，昨天出席活動時公布其中一項「BNT與衛福部互相保密協議」細項，指出法院、政府機關、監管單位有需求，可排除在保密限制之外。多位民進黨立委今天在立法院社福衛環委員會群起攻訐，認為蔣萬安違反保密規定，並將提案要求重啟疫苗調閱小組。

民進黨立委賴惠員、吳玉琴、洪申翰等人今天在立院社福衛環委員會上，批評蔣萬安違反立委職權，故意洩漏疫苗調閱小組查閱的內容，違反保密規定，應予以譴責。

民進黨立委洪申翰指出，在立委職權行使規則裡面，本院內容不得以任何方式對外宣洩，根據疫苗調閱小組也規定，查閱人須負保密義務；不容許為了個人選舉，為了想當台北市長而惡意扭曲、片面揭露。

立法院今天召開社福衛環委員會，民進黨立委不滿國民黨立委蔣萬安公布疫苗保護協議相關內容，將提案要求重啟疫苗調閱小組。（王家瑜攝）

洪申翰表示「我們都被國民黨委員騙了」，表面上說這樣，回去又開記者會，這就是為什麼疫苗調閱小組和秘密會議中要有合理的調閱條款，就是為了防止這樣的行為。他接著宣布 「我們要求重開調閱小組，等下我們會提出提案。」

面對多位民進黨立委群起攻擊，國民黨立委徐志榮反駁，當初民進黨委員反對成立疫苗調閱小組，這是大家妥協之下的結論，也不是蔣萬安自己的結論。蔣萬安在多位民進黨立委夾攻下，上台質詢時並未對此回應。